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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 ноября 2021, 13:53

В России выявили 40 443 случая коронавируса за сутки

коронавирус

В России проведено почти 210,6 млн тестов на коронавирус. Фото: Павел Ворожцов.

В России коронавирус подхватили ещё 40 443 человека. Всего с начала пандемии на территории страны выявлено 8 633 643 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписались уже 7 445 438 россиян, в том числе 32 807 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 1 189 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стало 242 060 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 210,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 512 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 2 008 602 человека.

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Областная газета Свердловской области

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