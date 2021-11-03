В России выявили 40 443 случая коронавируса за сутки

В России проведено почти 210,6 млн тестов на коронавирус. Фото: Павел Ворожцов.

В России коронавирус подхватили ещё 40 443 человека. Всего с начала пандемии на территории страны выявлено 8 633 643 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписались уже 7 445 438 россиян, в том числе 32 807 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 1 189 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стало 242 060 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 210,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 512 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 2 008 602 человека.