Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации в Свердловской области на 13-19 ноября

Опубликован новый график работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 в городах Свердловской области. Поставить прививку жителей региона приглашают с 13 по 19 ноября.
По данным областного департамента информполитики, помимо медперсонала на пунктах вакцинации работают студенты-волонтёры. Ребята, имеющие медицинское образование, непосредственно помогают сотрудникам прививочного пункта. Остальные добровольцы ведут разъяснительную работу, занимаются заполнением документов.
«Ежедневно более ста молодых людей выходят в торговые центры. У каждого волонтёра свой график, что позволяет студентам совмещать учёбу и общественную работу», – отметил главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов.
Больше всего выездных пунктов вакцинации в указанный период будет работать в Екатеринбурге, два - в Нижнем Тагиле.
По одному пункту откроются:
- в Сысерти – ДК им. Романенко (ул. Коммуны, 32) – 13-15 и 17, 19 ноября с 10:00 до 15:00;
- в Каменске-Уральском – ТЦ «Каменск Сити Молл (просп. Победы, 65) – 13-14 ноября с 11:00 до 14:00;
- в Асбесте – ТЦ «Nebo» (ул. Ленинградская, 26/2, 2-й этаж) – с 13 по 19 ноября с 10:00 до 18:00;
- в Серове – КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – 13-14 ноября с 9.00 до 14:30, с 15 по 19 ноября с 9:00 до 16:00;
- в Верхней Пышме – ТЦ «Кировский» (ул. Петрова, 34) – 13 ноября с 10:00 до 13:00, 17 ноября с 17:00 до 19:00;
- в Среднеуральске – КТ «Волна» (ул. Калинина, 14) – 14 ноября с 11:00 до 15:00;
- в Полевском – ТЦ «Палермо» (мкрн. Зелёный Бор-1, 4а) – 13-14 ноября с 10:00 до 16:00;
- в Реже – ТЦ «Берёзка» (ул. Ленина, 1) – с 13 по 19 ноября с 10:00 до 18.:0.
Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуется заполнить прикреплённые документы.
По данным минздрава Свердловской области, на 11 ноября полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 1 348 639 человек.
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