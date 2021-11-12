Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации в Свердловской области на 13-19 ноября

На 11 ноября полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 1 348 639 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Опубликован новый график работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 в городах Свердловской области. Поставить прививку жителей региона приглашают с 13 по 19 ноября.

По данным областного департамента информполитики, помимо медперсонала на пунктах вакцинации работают студенты-волонтёры. Ребята, имеющие медицинское образование, непосредственно помогают сотрудникам прививочного пункта. Остальные добровольцы ведут разъяснительную работу, занимаются заполнением документов.

«Ежедневно более ста молодых людей выходят в торговые центры. У каждого волонтёра свой график, что позволяет студентам совмещать учёбу и общественную работу», – отметил главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов.

Больше всего выездных пунктов вакцинации в указанный период будет работать в Екатеринбурге, два - в Нижнем Тагиле.

По одному пункту откроются:

в Сысерти – ДК им. Романенко (ул. Коммуны, 32) – 13-15 и 17, 19 ноября с 10:00 до 15:00;

– ДК им. Романенко (ул. Коммуны, 32) – 13-15 и 17, 19 ноября с 10:00 до 15:00; в Каменске-Уральском – ТЦ «Каменск Сити Молл (просп. Победы, 65) – 13-14 ноября с 11:00 до 14:00;

– ТЦ «Каменск Сити Молл (просп. Победы, 65) – 13-14 ноября с 11:00 до 14:00; в Асбесте – ТЦ «Nebo» (ул. Ленинградская, 26/2, 2-й этаж) – с 13 по 19 ноября с 10:00 до 18:00;

– ТЦ «Nebo» (ул. Ленинградская, 26/2, 2-й этаж) – с 13 по 19 ноября с 10:00 до 18:00; в Серове – КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – 13-14 ноября с 9.00 до 14:30, с 15 по 19 ноября с 9:00 до 16:00;

– КТ «Родина» (ул. Ленина, 179) – 13-14 ноября с 9.00 до 14:30, с 15 по 19 ноября с 9:00 до 16:00; в Верхней Пышме – ТЦ «Кировский» (ул. Петрова, 34) – 13 ноября с 10:00 до 13:00, 17 ноября с 17:00 до 19:00;

– ТЦ «Кировский» (ул. Петрова, 34) – 13 ноября с 10:00 до 13:00, 17 ноября с 17:00 до 19:00; в Среднеуральске – КТ «Волна» (ул. Калинина, 14) – 14 ноября с 11:00 до 15:00;

– КТ «Волна» (ул. Калинина, 14) – 14 ноября с 11:00 до 15:00; в Полевском – ТЦ «Палермо» (мкрн. Зелёный Бор-1, 4а) – 13-14 ноября с 10:00 до 16:00;

– ТЦ «Палермо» (мкрн. Зелёный Бор-1, 4а) – 13-14 ноября с 10:00 до 16:00; в Реже – ТЦ «Берёзка» (ул. Ленина, 1) – с 13 по 19 ноября с 10:00 до 18.:0.

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуется заполнить прикреплённые документы.

По данным минздрава Свердловской области, на 11 ноября полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 1 348 639 человек.