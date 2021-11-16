Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
16 ноября 2021, 10:35

Евгений Куйвашев оценил помощь уральцам в борьбе с COVID-19 в 8 млрд рублей

коронавирус

На стимулирующие выплаты для врачей и медперсонала направлено более 2 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва.

В эти минуты губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступает перед областным парламентом. В начале своего выступления глава региона отметил, что борьба с коронавирусом по-прежнему на повестке дня.

Евгений Куйвашев отметил, что "укрепление системы здравоохранения, защита жизни и здоровья людей, помощь семьям с детьми, сохранение стабильности на рынке труда, – всё это требует серьёзных финансовых вливаний". Губернатор сообщил, что фактическое финансирование мер по противодействию COVID-19 на сегодняшний день составило свыше 8 млрд рублей (средства федерального и областного бюджетов).

Кроме того, на стимулирующие выплаты для врачей и медперсонала направлено более 2 млрд рублей.

Добавим, в ходе выступления Евгений Куйвашев также озвучит основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.11.2021, 12:48 / Экономика
Свердловские депутаты приняли проект областного бюджета в первом чтении
16.11.2021, 12:41 / Общество
Рекультивация мусорного полигона в Арамиле начнётся в 2022 году
16.11.2021, 12:21 / Общество
Свердловская область надеется получить 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на благоустройство
16.11.2021, 11:55 / Общество
В Свердловской области одного из руководителей муниципального унитарного предприятия подозревают в коррупции
16.11.2021, 11:41 / Общество
Назначен новый гендиректор "Свердловской пригородной компании"