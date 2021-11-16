Евгений Куйвашев оценил помощь уральцам в борьбе с COVID-19 в 8 млрд рублей

На стимулирующие выплаты для врачей и медперсонала направлено более 2 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва.

В эти минуты губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступает перед областным парламентом. В начале своего выступления глава региона отметил, что борьба с коронавирусом по-прежнему на повестке дня.

Евгений Куйвашев отметил, что "укрепление системы здравоохранения, защита жизни и здоровья людей, помощь семьям с детьми, сохранение стабильности на рынке труда, – всё это требует серьёзных финансовых вливаний". Губернатор сообщил, что фактическое финансирование мер по противодействию COVID-19 на сегодняшний день составило свыше 8 млрд рублей (средства федерального и областного бюджетов).

Кроме того, на стимулирующие выплаты для врачей и медперсонала направлено более 2 млрд рублей.

Добавим, в ходе выступления Евгений Куйвашев также озвучит основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.