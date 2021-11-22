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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 ноября 2021, 18:25

Правительство РФ ужесточило госконтроль за надбавками к ценам на жизненно важные лекарства

Аптека

Документ, подписанный Михаилом Мишустиным, позволит проводить проверки документов, на основании которых в субъектах РФ рассчитываются надбавки к отпускным ценам. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о порядке государственного контроля за формированием цен на лекарства, входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Надзорные меры в данной сфере будут усилены.

Как говорится на сайте Правительства, цены на ЖНВЛП регулируются на федеральном и региональном уровнях. В первом случае предельную отпускную цену производителей устанавливает Минздрав РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой. Соответственно производитель не может продавать препарат аптекам по цене, выше установленной. В регионах же предельные надбавки к отпускным ценам рассчитываются по методике ФАС.

Документ, подписанный Михаилом Мишустиным, позволит проводить проверки документов, на основании которых в субъектах РФ рассчитываются надбавки к отпускным ценам. Такая мера должна систематизировать контрольно-надзорную деятельность.

Согласно положению, проверки будут двух видов - документационная и выездная. Обе будет проводить ФАС как на плановой, так и на внеплановой основе. Плановые будут проходить не чаще одного раза в два года. В то же время для внеплановой проверки должны быть весомые основания.

"Это могут быть обращения граждан и организаций, поручения Президента и Правительства, требования генпрокурора России или прокурора региона. Внеплановая проверка также может быть организована для контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения", - уточняет пресс-служба кабмина.

Областная газета Свердловской области

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