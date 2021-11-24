Правительство РФ выделило почти 5 миллиардов на закупку лекарств от COVID-19

На эти деньги будут закуплены пять видов лекарств. Фото: Алексей Кунилов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 4,8 млрд рублей на закупку препаратов против коронавирусной инфекции. На эти деньги будут закуплены пять видов лекарств.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, почти на 5 млрд рублей закупят более 50 тыс. упаковок препарата "Регданвимаб", более 25 тыс. упаковок препарата "Ремдесивир", порядка 9 тыс. упаковок "Бамланивимаб + Этесевимаб", свыше 3 тыс. упаковок "Касиривимаб + Имдевимаб" и не менее 1 614 упаковок лекарства "Сотровимаб".

"Это в том числе незарегистрированные в России лекарства. И некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Закупкой лекарств будет заниматься Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, который подчиняется Минздраву РФ. После того как указанные препараты будут закуплены в необходимом объёме, они поступят в медучреждения регионов до конца 2021 года.

Министерству здравоохранения поручено обеспечить контроль за использованием средств и предоставить соответствующий отчёт в кабмин до 1 июля 2022 года.