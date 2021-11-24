Владимир Путин поддержал предложение увеличить срок действия сертификата о перенесённом ковиде до 1 года

Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства, где обсуждается ситуация с коронавирусом в стране и способы борьбы с распространением инфекции. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства, где обсуждается ситуация с коронавирусом в стране и способы борьбы с распространением инфекции. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила увеличить срок действия сертификатов о перенесённом COVID-19 с 6 месяцев до 1 года.

Российский лидер эту инициативу поддержал. "Так и будем делать", - согласился Президент.

Как сообщила Татьяна Голикова, за прошедшую 46-ю неделю 2021 года заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 6,1: и составила 175,6 на 100 тыс. населения.

"На три столичных региона – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург – приходится на сегодняшний день 20,8 процента от всего количества заболевших", – передаёт слова вице-премьера пресс-служба Кремля.