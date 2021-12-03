Павел Креков рекомендовал всем свердловчанам с медотводом уйти на самоизоляцию

По словам замглавы региона, риск заболевания ковидом и перенесения болезни в тяжёлой форме у таких людей очень высок. Фото: Галина Соловьёва.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рекомендовал гражданам, у которых есть медотвод от вакцинации против коронавируса, оставаться на самоизоляции. По словам замглавы региона, риск заболевания ковидом и перенесения болезни в тяжёлой форме у таких людей очень высок.

Павел Креков отметил, что свердловский оперштаб продумывает меры по введению бесплатных ПЦР-тестов для людей с медотводом, чтобы такие граждане могли иметь QR-коды.

"При этом я бы хотел обратить внимание, что люди, имеющие медотводы в связи с наличием серьёзных заболеваний, имеют огромный риск заболевания коронавируом в очень тяжёлой форме. Даже с возможностью летального исхода. Поэтому лучшее, что можно сделать для защиты таких людей, - это уйти на самоизоляцию во время подъёма заболеваемости", - сказал замгубернатора Свердловской области на брифинге оперштаба по борьбе с ковидом.

Если возможности сохранять самоизоляцию нет, то в скором времени в регионе могут начать проводить бесплатные ПЦР-тесты для людей с медотводом.

Кроме того, Павел Креков заявил, что на Среднем Урале зарегистрировано уже более 800 тысяч вакцинированных граждан, имеющих QR-коды. Только за сегодня первым компонентом привито 14 тыс. человек, а вторым компонентом - 20 тыс. человек.