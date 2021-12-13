Всё, что известно о вакцинации детей от коронавируса «Спутником М» в России

Инфекционисты убеждены: вакцинация, в том числе детей, поможет остановить распространение коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

В конце минувшей недели министр здравоохранения России Михаил МУРАШКО заявил, что вакцинация от коронавируса среди подростков в нашей стране начнётся уже до конца этого года. «Облгазета» собрала всю известную на настоящий момент информацию о вакцине «Спутник М», которой планируют прививать детей 12–17 лет.

1. Что представляет собой «Спутник М»

Как и вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», «Спутник М» (иначе «Гам-КОВИД-Вак-М») разработали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По сути, российская детская вакцина – это тот же самый «Спутник V», только с пятикратно уменьшенным количеством действующего вещества. И её аббревиатура это подчёркивает: М – от слова «маленький». Детская вакцина также является векторной, состоит из двух компонентов и вводится с интервалом в 21 день.

«В ходе клинических исследований этой вакцины было определено, что реактивность подросткового населения гораздо выше, чем реактивность взрослого. Дети при вакцине, которая разведена фактически в пять раз, реагируют во много раз лучше по уровню образования защитных антител, чем взрослое население», – рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в одной из программ «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

2. Безопасность вакцины

Испытания детской вакцины против коронавируса в России начались ещё в середине минувшего лета: первые две фазы прошли в Москве на базе Морозовской детской городской клинической больницы и детской городской клинической больницы им. Башляевой, в них участвовало около ста подростков от 12 до 17 лет.

В конце ноября «Спутник М» официально зарегистрировали в нашей стране. Теперь продолжается более масштабная заключительная фаза испытаний препарата – в ней участвуют уже три тысячи добровольцев, части из них вколют плацебо, но кому именно, не сообщается. Тем не менее первые два этапа испытаний показали, что дети нормально переносят вакцину и у них вырабатываются защитные антитела от ковида.

3. Почему нужно прививать детей

– В первую волну COVID-19 все считали, что дети меньше всего подвержены этому вирусу. Но постепенно, с появлением новых штаммов, коронавирус нашёл «двери» в детский организм, и сейчас рост заболеваемости этой категории наблюдается во всех странах. У части детей развиваются тяжёлые формы коронавируса с синдромом мультисистемного воспаления и смертельными исходами, – комментирует «Облгазете» главный детский инфекционист Свердловской области, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета доктор медицинских наук Алебай Сабитов.

То, что коронавирус «молодеет», очевидно: с появлением штамма «дельта» дети стали болеть всё чаще, причём не только подростки, но и малыши, новорождённые. Однако большинство из деток переносит коронавирус бессимптомно или довольно легко, что представляет большую опасность для окружающих.

– Детский ковид часто маскируется под обычное ОРВИ, поэтому взрослые могут не заподозрить опасность быть инфицированными. В итоге сначала, как правило, заболевают родители, а потом бабушки и дедушки, которые находятся в группе риска и переносят ковид гораздо тяжелее остальных, – говорит ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александр Соловьёв. – Врачи сходятся на том, что вакцинация – один из лучших способов уменьшить период распределения вируса и тем самым сократить вероятность инфицирования других людей.

Схожего мнения придерживается и главный научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Ирина Тузанкина:

– Детей надо прививать точно так же, как и взрослых. Вакцинация полезна для человеческой популяции в целом. Если вирус будет встречать сопротивление у большего количества человек, то он либо прекратит своё существование, либо станет более безопасным.

4. Возможные последствия

В инструкции к «Спутнику М» говорится, что побочная реакция после вакцинации бывает «преимущественно лёгкой или средней степени выраженности», может развиваться в первые-вторые сутки после введения препарата и разрешаться в течение трёх последующих дней. К наиболее частым реакциям после прививки относятся:

боль, отёк и зуд в месте вакцинации;

ощущение усталости и слабости;

озноб, повышение температуры тела.

Также возможны, но редко, заложенность носа, тошнота, рвота.

– Случаи в виде аллергических реакций на вакцину «Спутник М», согласно имеющимся данным, очень редки, за исключением анафилактического шока. Если ребёнок наблюдается у аллерголога, то решение о том, надо ли его вакцинировать, врачи принимают коллегиально, учитывая индивидуальную реакцию его организма, – пояснил «Облгазете» Александр Соловьёв.

5. Когда и как начнут вакцинировать

В Министерстве здравоохранения России уверяют: профилактические прививки детям 12–17 лет будут ставить только с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет. В первую очередь поставить прививку рекомендуют ослабленным детям, имеющим хронические заболевания. Однако когда именно начнётся вакцинация подростков, пока неизвестно, как и то, будут ли детей прививать организованно в школе или каждого ребёнка на вакцинацию станет отправлять педиатр.

– Сейчас наш регион ожидает, когда федеральный минздрав направит нормативные документы и партии самой вакцины. Но пока ничего из этого нет, – говорит Алебай Сабитов. – По моим личным прогнозам, начало детской вакцинации от коронавируса придётся на первый квартал 2022 года.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области пока также не владеют конкретной информацией по этому вопросу. Во время одного из последних брифингов по итогам заседания оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил, что заявок на вакцину «Спутник М» никто не отправлял, так как их ещё не собирали. Он же опроверг недавние слова главы департамента образования Екатеринбурга Константина Шевченко о том, что вакцинация детей от коронавируса может быть включена в календарь обязательных прививок.

Между тем инфекционисты опасаются, что не все родители отнесутся к вакцинации с пониманием. Однако среди детей также появляются желающие привиться от коронавируса.

– Моей старшей дочери 17 лет, и она уже давно ждёт, когда станет совершеннолетней и поставит прививку, – рассказывает пресс-секретарь Центральной городской больницы №2 в Екатеринбурге Илона Стародубцева. – А как узнала о скорой вакцинации подростков, сказала: «Привьюсь сразу, как разрешат». У неё и подружки хотят побыстрее вакцинироваться: родители никого к этому не склоняют.

Все, кто младше 12, – в листе ожидания – В 12–17 лет подросток имеет очень большой круг контактов, много куда ходит, в том числе самостоятельно, поэтому таких ребят нужно прививать. В то же время этот возраст является самым подходящим для вакцинации. Иммунитет у таких детей уже сформирован наравне со взрослыми – это позволит их организму нормально перенести прививку и выработать адекватный уровень антител, – считает заместитель главного врача по педиатрии Свердловской областной детской больницы Марина Макаровская. – А если у ребёнка будет какая-то реакция на прививку, то он сможет внятно объяснить её, и родители примут необходимые меры. Что касается детей помладше, то для них тоже будут разрабатывать специальную вакцину против COVID-19 – подумать о таком препарате для малышей от двух лет поручил Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Пока же Марина Макаровская советует родителям всех детей, особенно малышей, как можно реже посещать места массового скопления людей, надевать на ребёнка защитную маску и не забывать о гигиене рук. В целях профилактики также стоит промывать нос аптечными растворами с морской солью.

ВАЖНО О введении детских QR-кодов пока ничего неизвестно.

Противопоказания к вакцинации «Спутником М»: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

тяжёлые аллергические реакции в анамнезе;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – в таких случаях вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии;

нетяжёлые ОРВИ, острые инфекционные заболевания ЖКТ – прививку проводят после нормализации температуры;

возраст до 12 лет;

если тяжёлая аллергическая реакция развивается после введения первого компонента, вторая прививка не делается. Из-за недостатка информации вакцинация может представлять риск для детей с аутоиммунными и раковыми заболеваниями.

Детская вакцинация в других странах Прививки от коронавируса подросткам активно ставят в Канаде, Аргентине, Чили, Новой Зеландии, Австралии, ОАЭ. В таких странах, как Китай, США, Израиль, разрешено вакцинировать детей с пяти лет. А на Кубе начали прививать собственной вакциной детей с двух лет.

Опубликовано в №231 от 14.12.2021 под заголовком «Я – согласен: нужно ли прививать наших детей»