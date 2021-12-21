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21 декабря 2021, 16:23

Свердловский минздрав выпустил приказ о работе больниц с 31 декабря по 9 января

Машина скорой помощи едет по городу

Свердловским главврачам необходимо обспечить работу скорой медицинской помощи и травмпунктов в полном объёме. Фото: Галина Соловьёва

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов подписал приказ об организации работы медиков в новогодние праздники. В больницах с 31 декабря по 9 января должны круглосуточно дежурить врач и руководитель.

Меорганизация предписано продолжать оказываь первичную помощь в поликлинических отделениях, включая отделения неотложной помощи. Главврачам необходимо также обспечить работу скорой медицинской помощи и травмпунктов в полном объёме, а также патологоанатомических отделений.

"Руководителям медицинских организаций Свердловской области организовать круглосуточное дежурство лиц из числа руководящего состава и ответственного дежурного врача с определением дублёра на случай замены, при этом обеспечив: готовность организации к оказанию медпомощи населению, закреплённой территории; недопущение необоснованных отказов в оказании гражданам медпомощи и дефицита кадров", - говорится в тексте приказа.

Кроме того, в праздники в больницах будет усилен пропускной режим. Руководителям поручено заранее проверить запасы кислорода, крови, перевязочного материала, лекарственных средств. Они также должны обеспечить готовность токсикологических отделений и при необходимости развёртывание дополнительных коек.

Добавим, что дежурить в новогодние праздники будут и специалисты свердловского минздрава.

В конце документа опубликованы телефоны оперативных ведомств.

Фото: из приказа свердловского минздрава
Областная газета Свердловской области

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