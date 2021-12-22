Опубликован указ губернатора о присуждении премий 66 свердловским медикам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ №735-УГ о присуждении премий в сфере здравоохранения. В этом году денежное вознаграждение получат 66 медиков.
С полным списком получателей премии губернатора можно ознакомиться на региональном интернет-портале правовой информации.
Победители определены в 10 номинациях:
- "На переднем крае" (12 человек),
- "За работу в экстремальных условиях" (12 человек),
- "У истоков жизни" (6 человек),
- "Технология года" (6 человек),
- "За эффективную организацию медицинской помощи" (6 человек),
- "За верность профессии" (6 человек),
- "Спасение года" (6 человек),
- "За создание безопасной среды" (6 человек),
- "За надёжность и профессионализм" (3 человека),
- "Бескорыстное и самоотверженное служение людям" (3 человека).
Среди награждённых - врачи из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Берёзовского, Первоуральска, Красноуфимска, Краснотурьинска, Тавды, Серова, Новой Ляли, Ревды, Ивделя и других городов. Они получат от 160 до 270 тысяч рублей в зависимости от того, лауреатами какой степени они являются. Соискателей выдвигали медицинские коллективы, получателей премии определила специальная конкурсная комиссия, созданная свердловским минздравом.
Напомним, что такая премия в Свердловской области присуждается впервые. 2021-й год объявлен в регионе Годом медицинского работника.
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Год медицинского работника в Свердловской области
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