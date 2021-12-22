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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 декабря 2021, 15:44

Опубликован указ губернатора о присуждении премий 66 свердловским медикам

Врачи работают в больнице

Врачи получат от 160 до 270 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ №735-УГ о присуждении премий в сфере здравоохранения. В этом году денежное вознаграждение получат 66 медиков.

С полным списком получателей премии губернатора можно ознакомиться на региональном интернет-портале правовой информации.

Победители определены в 10 номинациях:

  • "На переднем крае" (12 человек),
  • "За работу в экстремальных условиях" (12 человек),
  • "У истоков жизни" (6 человек),
  • "Технология года" (6 человек),
  • "За эффективную организацию медицинской помощи" (6 человек),
  • "За верность профессии" (6 человек),
  • "Спасение года" (6 человек),
  • "За создание безопасной среды" (6 человек),
  • "За надёжность и профессионализм" (3 человека),
  • "Бескорыстное и самоотверженное служение людям" (3 человека).

Среди награждённых - врачи из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Берёзовского, Первоуральска, Красноуфимска, Краснотурьинска, Тавды, Серова, Новой Ляли, Ревды, Ивделя и других городов. Они получат от 160 до 270 тысяч рублей в зависимости от того, лауреатами какой степени они являются. Соискателей выдвигали медицинские коллективы, получателей премии определила специальная конкурсная комиссия, созданная свердловским минздравом.

Напомним, что такая премия в Свердловской области присуждается впервые. 2021-й год объявлен в регионе Годом медицинского работника.

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Областная газета Свердловской области

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