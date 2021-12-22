Опубликован указ губернатора о присуждении премий 66 свердловским медикам

Врачи получат от 160 до 270 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ №735-УГ о присуждении премий в сфере здравоохранения. В этом году денежное вознаграждение получат 66 медиков.

С полным списком получателей премии губернатора можно ознакомиться на региональном интернет-портале правовой информации.

Победители определены в 10 номинациях:

"На переднем крае" (12 человек),

"За работу в экстремальных условиях" (12 человек),

"У истоков жизни" (6 человек),

"Технология года" (6 человек),

"За эффективную организацию медицинской помощи" (6 человек),

"За верность профессии" (6 человек),

"Спасение года" (6 человек),

"За создание безопасной среды" (6 человек),

"За надёжность и профессионализм" (3 человека),

"Бескорыстное и самоотверженное служение людям" (3 человека).

Среди награждённых - врачи из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Берёзовского, Первоуральска, Красноуфимска, Краснотурьинска, Тавды, Серова, Новой Ляли, Ревды, Ивделя и других городов. Они получат от 160 до 270 тысяч рублей в зависимости от того, лауреатами какой степени они являются. Соискателей выдвигали медицинские коллективы, получателей премии определила специальная конкурсная комиссия, созданная свердловским минздравом.

Напомним, что такая премия в Свердловской области присуждается впервые. 2021-й год объявлен в регионе Годом медицинского работника.