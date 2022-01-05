Свердловский оперштаб опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации до 9 января

Мобильные пункты вакцинации есть в крупных торговых центрах региона. Фото: Павел Ворожцов

Опубликован предварительный график работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 в городах Свердловской области. Сделать прививку жители региона смогут даже в праздничные выходные.

График работы пунктов вакцинации актуален с 5 по 9 января. Всего в регионе будет работать 19 мобильных пунктов в семи городах Свердловской области.

В Екатеринбурге:

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 5 по 9 января с 10:00 до 14:00 (ежедневно),

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 5 по 9 января с 12:00 до 18:00 (ежедневно),

ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108 Д) – с 5 по 9 января с 14:00 до 18:00 (ежедневно),

ТРК «Глобус» (ул. Щербакова, 4) – 8 января с 10:00 до 14:00,

ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – с 5 по 9 января с 10:00 до 14:00 (ежедневно),

Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) – с 5 по 9 января с 10:00 до 14:00 (ежедневно),

Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 5 по 9 января с 10:00 до 14:00 (ежедневно),

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 5 по 9 января с 10:00 до 14:00 (ежедневно),

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 5 по 9 января с 10:00 до 14:00 (ежедневно),

Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) – с 5 по 9 января с 10:00 до 14:00 (ежедневно).

В Нижнем Тагиле:

ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – с 5 по 9 января с 11:00 до 17:00,

ТРЦ «Квадрат» (ул. Пархоменко, 41) – с 5 по 9 января с 12:00 до 17:00,

Центральный торговый комплекс (ул. Газетная, 97А) – с 5 по 9 января с 10:00 до 17:00.

В Серове:

ТЦ «Тайга» (ул. Ленина, 128) – с 5 по 9 января с 12:00 до 15:00,

ТЦ «Nebo» (ул. Ленина, 215) – с 5 по 9 января с 12:00 до 15:00.

В Верхней Пышме:

Аптека № 57 (ул. Кривоусова, 40) – 6, 8 и 9 января с 14:00 до 19:00.

В Среднеуральске:

КТ «Волна» (ул. Калинина, 14) – 6 и 9 января с 16:00 до 20:00.

В Полевском:

ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 5, 6, 8, 9 января с 10:00 до 16:00.

В Реже:

ТЦ «Березка» (ул. Ленина, 1) – 6, 7 и 9 января с 10:00 до 15:00.

Желающим сделать прививку против COVID-19 необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.