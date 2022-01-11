QRайняя мера: когда на Среднем Урале вернут QR-коды?

Фото: Павел Ворожцов

Власти Свердловской области пока не приняли окончательного решения, продлевать ли введённую отмену QR-кодов в торговых центрах региона, точках общепита и многих других общественных заведениях или снова возвращаться к жёстким мерам. Об этом стало известно во вторник во время брифинга, посвящённого мерам по противодействию COVID-19.

Решение – в ближайшие дни

Решение об отмене QR-кодов в торговых центрах региона до 20 января 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял 21 декабря минувшего года, подписав соответствующий указ №753-УГ. Этим же документом он разрешил работать по ночам кафе и ресторанам. А 27 декабря указом №769-УГ глава региона установил, что с 28 декабря по 15 января вход без QR-кодов возможен в кафе, рестораны, фитнес-центры, магазины, салоны красоты, бани, сауны, прачечные, химчистки и в детские игровые комнаты.

Все эти решения объяснили повышением числа вакцинированных и улучшением эпидемической обстановки в области. И она продолжила улучшаться даже после практически полной отмены системы QR-кодов.

«Каждый день и в праздники слежу за ситуацией с коронавирусом. После приостановки работы QR-кодов времени прошло немного. Полноценные выводы делать рано. Но пока дела идут неплохо. Люди сейчас всё же чаще время проводят на свежем воздухе и за городом. С середины июля мы до такого уровня ещё не опускались — меньше 400 случаев COVID-19 за сутки. За месяц этот показатель снизился на 43 процента. Продолжаем постепенно возвращать больницы и в Екатеринбурге, и в других городах к плановой работе. Но всегда держим резерв на случай ухудшения ситуации», – написал Евгений Куйвашев несколько дней назад на своей странице в Инстаграме.

В ТЕМУ Во вторник в своём Инстаграме Евгений Куйвашев вновь призвал свердловчан вакцинироваться от COVID-19 и заявил, что он привился от инфекции уже в третий раз. Напомним, что первую прививку губернатор сделал летом 2020 года. Ревакцинацию он прошёл спустя год – в июне 2021 года.

Однако сейчас власти региона снова насторожены текущей эпидситуацией, в первую очередь – из-за ожидаемого распространения нового омикрон-штамма.

– Сегодня мы можем констатировать определённую стабилизацию снижения заболеваемости. Это настораживающий момент. Вероятнее всего, мы вышли на плато, – сказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга. – Но мы находимся накануне безусловного прихода нового штамма «омикрон», который уже циркулирует на территории России, и мы должны к этому готовиться. Мы будем отслеживать ситуацию каждый день. Как минимум мы вернёмся к варианту сочетания: в пиковую нагрузку вход по QR-кодам, когда нагрузка будет снижаться, может быть возможен вход без кода. Решение будет принято в ближайшие дни в зависимости от эпидситуации.

Расслабляться рано

Сейчас в области, по словам Павла Крекова, есть примерно 20-процентный резерв коечного фонда для больных коронавирусом. Некоторые больницы региона возвращают свои отделения к приёму профильных пациентов.

– Большой ажиотаж спал, поэтому недавно нам удалось вернуть в обычный режим работы отделения терапии и гинекологии. Но хирургическое отделение по-прежнему заполнено больными с коронавирусом, людей привозят постоянно, – комментируют «Облгазете» в пресс-службе городской клинической больницы №14 в Екатеринбурге.

В пресс-службе Центральной городской больницы №2 имени М.А. Миславского в Екатеринбурге журналисту «Облгазеты» сказали, что им удалось снова запустить паллиативное отделение, которое было отдано под ковидный госпиталь. Но расслабляться рано.

– Один день эпидемиологи нашей больницы отмечают снижение заболеваемости, в другой – повышение, и так снова и снова, – говорит пресс-секретарь екатеринбургской ЦГБ №2 Илона Стародубцева. – При этом мы стали часто выявлять коронавирус у людей с симптомами обычного ОРВИ. Если раньше преобладающим числом наших ковидных пациентов были люди 55–69 лет, то с нового года наметился всплеск заболеваемости среди горожан 30–39 лет. Сказать, что будет дальше, сложно, но мы ожидаем очередного подъёма заболеваемости коронавирусом примерно через неделю-полторы.

Пока же в регионе планируют усилить контроль соблюдения масочного режима и призывают как можно скорее вакцинироваться и ревакцинироваться.

– В общей сложности нам нужно на территории области повторно провакцинировать как минимум 500 тысяч человек, – сказал Павел Креков. – Настоятельно рекомендуем прививаться, если с момента вакцинации прошло уже полгода. Тем, кто не привит и не имеет противопоказаний, советуем вакцинироваться особенно, и как можно быстрее, потому что новый штамм очень заразен.

КОММЕНТАРИЙ Александр СОЛОВЬЁВ, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики: – Статистика говорит об устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом в нашем регионе, но при этом у нас по-прежнему остаётся высокий процент пациентов с тяжёлой формой заболевания и высокая смертность. Она высока и по России в целом – во многих странах таких страшных цифр летальности нет даже при большем уровне заболеваемости. Нужно анализировать причины такой высокой смертности и предпринимать меры, которые будут спасать жизни людей. Ключевая проблема – низкий уровень вакцинации. Разрыв между числом случаев инфицирования и количеством смертей максимальный там, где большое количество вакцинированного населения, особенно среди групп риска. Меры по стимулированию вакцинации, несомненно, нужны, но сейчас, на фоне снижения заболеваемости, возвращать QR-коды было бы очень странно.

ЦИФРА Коллективный иммунитет* в Свердловской области составляет 65 процентов. *Коллективный иммунитет (КИ) – процент жителей, привитых от коронавируса или переболевших им за последние полгода. Для гарантированного прекращения эпидемии КИ должен составлять 80 процентов