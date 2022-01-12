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12 января 2022, 14:25

Президент РФ обсудил с Правительством подготовку к новому удару COVID-19

Владимир Путин

До конца недели будут представлены новые антиковидные меры. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства 12 января обсудил ситуацию с пандемией коронавируса в стране и в мире. Глава государства отметил, что для подготовки к новому витку у страны есть две недели.

О борьбе с COVID-19 Президенту доложила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она сообщила о невозможности избежать нового эпидподъёма в связи с распространением нового штамма. До конца недели будут представлены новые антиковидные меры.

"Мы видим, что происходит в мире. У нас есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться", – заявил Владимир Путин. Он поручил главе кабмина Михаилу Мишустину проработать вопросы подготовки с главами регионов.

Добавим, что в ВОЗ сегодня сообщили о заражении коронавирусом 15 млн человек в мире за прошлую неделю. Это новый антирекорд пандемии. Число выявленных случаев на 55 % выше показателей предыдущей семидневки.

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Президент РФ обсудил с Правительством подготовку к новому удару COVID-19