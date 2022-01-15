На три города приходится половина всех переболевших ковидом в Свердловской области

Управление Роспотребнадзора опубликовало актуальную статистику зарегистрированных случаев заболевания ковидом в муниципалитетах Свердловской области. На Екатеринбург, Нижний Тагил и Первоуральск приходится 103 тысячи заражённых — это больше половины от общего числа инфицированных в регионе.
По данным надзорного ведомства, за всё время пандемии ковид в Екатеринбурге подхватили 76 172 человека, в Нижнем Тагиле — 17 534, а в Первоуральске — 10 153. За ними идут Каменск-Уральский и Каменский район с 8816 заражёнными и Ревда, где коронавирусом заболели 6686 местных жителей.
В топ-10 антирейтинга свердловского управления Роспотребнадзора также находятся:
- Берёзовский (5153 случаев заражения);
- Реж (4857);
- Красноуфимск и Красноуфимский район (4445);
- Камышлов и Камышловский район (3810);
- Верхняя Пышма (3481).
Всего на Среднем Урале зарегистрировано 204 438 случаев COVID-19. Напомним, за предыдущие сутки заболеваемость ковидом в Свердловской области резко выросла до 536 случаев в сутки.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале