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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 января 2022, 10:19

На три города приходится половина всех переболевших ковидом в Свердловской области

Мужчина в маске

За всё время пандемии ковид в Екатеринбурге подхватили 76 172 человека. Фото: Галина Соловьёва

Управление Роспотребнадзора опубликовало актуальную статистику зарегистрированных случаев заболевания ковидом в муниципалитетах Свердловской области. На Екатеринбург, Нижний Тагил и Первоуральск приходится 103 тысячи заражённых — это больше половины от общего числа инфицированных в регионе.

По данным надзорного ведомства, за всё время пандемии ковид в Екатеринбурге подхватили 76 172 человека, в Нижнем Тагиле — 17 534, а в Первоуральске — 10 153. За ними идут Каменск-Уральский и Каменский район с 8816 заражёнными и Ревда, где коронавирусом заболели 6686 местных жителей.

В топ-10 антирейтинга свердловского управления Роспотребнадзора также находятся:

  • Берёзовский (5153 случаев заражения);
  • Реж (4857);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (4445);
  • Камышлов и Камышловский район (3810);
  • Верхняя Пышма (3481).

Всего на Среднем Урале зарегистрировано 204 438 случаев COVID-19. Напомним, за предыдущие сутки заболеваемость ковидом в Свердловской области резко выросла до 536 случаев в сутки.

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Областная газета Свердловской области

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