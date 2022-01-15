На три города приходится половина всех переболевших ковидом в Свердловской области

За всё время пандемии ковид в Екатеринбурге подхватили 76 172 человека. Фото: Галина Соловьёва

Управление Роспотребнадзора опубликовало актуальную статистику зарегистрированных случаев заболевания ковидом в муниципалитетах Свердловской области. На Екатеринбург, Нижний Тагил и Первоуральск приходится 103 тысячи заражённых — это больше половины от общего числа инфицированных в регионе.

По данным надзорного ведомства, за всё время пандемии ковид в Екатеринбурге подхватили 76 172 человека, в Нижнем Тагиле — 17 534, а в Первоуральске — 10 153. За ними идут Каменск-Уральский и Каменский район с 8816 заражёнными и Ревда, где коронавирусом заболели 6686 местных жителей.

В топ-10 антирейтинга свердловского управления Роспотребнадзора также находятся:

Берёзовский (5153 случаев заражения);

Реж (4857);

Красноуфимск и Красноуфимский район (4445);

Камышлов и Камышловский район (3810);

Верхняя Пышма (3481).

Всего на Среднем Урале зарегистрировано 204 438 случаев COVID-19. Напомним, за предыдущие сутки заболеваемость ковидом в Свердловской области резко выросла до 536 случаев в сутки.