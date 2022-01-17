В России выявлено 30 726 новых случаев коронавируса

В Свердловской области заболели ещё 537 человек. Фото: Галина Соловьёва

В России за сутки коронавирус подхватили 30 726 человек. Всего с начала пандемии на территории страны выявлено 10 834 260 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписан уже 9 878 371 россиянин, в том числе 19 756 — за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 670 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 321 990 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 246,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 404 тысячи — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 939 507 человек.