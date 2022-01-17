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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 января 2022, 13:37

В России выявлено 30 726 новых случаев коронавируса

масочный режим в общественном транспорте

В Свердловской области заболели ещё 537 человек. Фото: Галина Соловьёва

В России за сутки коронавирус подхватили 30 726 человек. Всего с начала пандемии на территории страны выявлено 10 834 260 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписан уже 9 878 371 россиянин, в том числе 19 756 — за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 670 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 321 990 человек.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 246,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 404 тысячи — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 939 507 человек.

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Областная газета Свердловской области

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