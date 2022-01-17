За неделю почти 26,5 тысяч свердловчан заболели ОРВИ

В Екатеринбурге за вторую календарную неделю года зарегистрировано 12 472 случаев заболевания ОРВИ. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области с 10 по 16 января выявлено 26 486 случаев заболевания ОРВИ. Это на 2 % выше уровня эпидпорога по совокупному населению (+32,9 % к показателю прошлой недели).

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, 47 % заболевших – дети до 17 лет. При этом максимальный уровень заболеваемости отмечен среди юных свердловчан от 0 до 2 лет. На втором месте – от 3 до 6 лет, на третьем – от 7 до 14 лет.

В списке неблагополучных по заболеваемости муниципалитетов (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) городские округа ЗАТО Свободный, Сухой Лог, Пелым, Богданович, а также Асбестовский ГО.

За семь дней по предварительным диагнозам зарегистрировано 1 085 случаев внебольничных пневмоний (выше уровня прошлой недели на 41,44 %). Неблагополучными признаны Сысертский ГО, Каменский ГО, ГО Красноуральск, ГО Верхняя Тура, Верхнесалдинский ГО, ГО Нижняя Салда, Арамильский ГО, Тавдинский ГО, МО Каменск-Уральский, Кушвинский ГО, ГО Карпинск, ГО Рефтинский.