«Омикрон» повышает градус

Очередь в поликлинику №1 Центральной городской больницы №7 в Екатеринбурге. Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

На Среднем Урале опять обновился рекорд по заболеваемости: за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 3 034 пациентов. Едва ли найдётся житель области, у которого прямо сейчас не болеет кто-то из родных, близких, знакомых, коллег или соседей. Как с таким наплывом пациентов справляется система здравоохранения Свердловской области, – в материале «ОГ».

Больше не занимать

В уральской столице очереди в поликлиники начинают выстраиваться ещё до открытия кабинетов, о социальной дистанции, конечно, и речи нет. Приёма многим приходится ждать по 4–6 часов. Как рассказала жительница Екатеринбурга Светлана Харина, когда она почувствовала недомогание и у неё появились признаки ОРВИ, она сначала пыталась дозвониться до поликлиники, а спустя несколько часов решила пойти на приём лично, но, увидев очередь, которая растянулась далеко за пределы здания поликлиники, просто ушла домой.

– Я не работаю, мне не нужен больничный лист, поэтому я не стала стоять в очереди – и без того себя плохо чувствую. Тест хотела сдать, но, видимо, сделать это в поликлинике не получится.

На ситуацию с очередями в поликлиниках отреагировал губернатор Свердловской области. В своем аккаунте в Инстаграме он обратился к работодателям и попросил их перейти на электронные больничные листы. Их, к слову, можно открыть самостоятельно на сайте или в приложении Фонда социального страхования.

– Система здравоохранения снова перегружена, мы не можем резко увеличить количество врачей – у нас и так уже работают студенты. Заболевших ОРВИ и коронавирусом я прошу всё-таки дождаться медика из поликлиники, если болезнь протекает не в критической форме, и оформить электронный больничный на сайте Фонда социального страхования – r66.fss.ru. Это легко. В пандемию мы все научились жить в Интернете. Уверен, что если мы перенесём туда и этот процесс, очереди в поликлиниках резко сократятся, и никому не нужно будет стоять на улице по шесть часов, – написал Евгений Куйвашев.

Горячая линия

Заместитель губернатора Дмитрий Ионин провёл в колл-центре ночь, чтобы лично оценить масштаб нагрузки на операторов:

– Когда-то ночевал в бараке – теперь ночую в колл-центре. На самом деле вместе с министром цифрового развития Михаилом Пономарьковым мы были на ночной смене. За ночь я сам уже эти скрипты выучил и могу сейчас сесть и так же отвечать. Дополнительно я примерно каждые полчаса звоню сам по номеру 122, чтобы проверить, как быстро отвечают операторы, сколько ждать – 10, 20 или 30 секунд. Дозвониться до горячей линии можно. Главное – дождаться ответа.

Но свердловчане жалуются, что на горячую линию дозвониться невозможно. Всё дело в том, что количество обращений за последние две недели возросло почти в 10 раз. Если в начале января операторы обрабатывали около двух тысяч звонков за сутки, то только к обеду 31 января (то есть всего за полдня) на номер 122 позвонили более 12 тысяч уральцев. Ожидается, что в ближайшие дни обращений станет ещё больше – до 20 тысяч в день.

Обслуживают линию «122» сейчас три колл-центра. Количество операторов увеличилось с 10 до 100 человек в смену. К работе уже подключили волонтёров.

Среднее время разговора не превышает трёх минут. Только 13 процентов позвонивших хотели вызвать врача на дом, большая часть (80 процентов) обратились на горячую линию за справочной информацией.

Неотложное состояние

Шквал звонков и на «03». Причём из более чем четырёх с половиной тысяч обращений только тысяча семьсот заканчиваются выездом бригады для оказания именно скорой медпомощи, приводит данные минздрав региона. Ежедневно 500–700 обращений передаются в амбулаторно-поликлиническую службу. Медики просят не звонить в скорую как в справочную. Вызов врача на дом, запись на приём, где пройти вакцинацию – все эти вопросы стоит адресовать на единый номер 122. Тогда как в скорую помощь – только с теми состояниями, которые угрожают жизни человека – это нарушение сознания, дыхания, сердцебиения, работы системы кровообращения, опасные для жизни травмы, судороги и т.д.

– У нас очень большая часть медицинского персонала, к сожалению, выбыла по причине больничных листов. Медсёстры были направлены к нам сюда для работы в условиях вот этой волны; на помощь диспетчерам приходят заведующие из других структурных подразделений, – рассказал заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Евгений Рузанов.

Тестовый период

Самый часто задаваемый вопрос при звонке на «03» касается тестов. Какой тест сдать, где… Или просят приехать, сделать ПЦР-диагностику, – говорит Евгений Рузанов. Это при том, что скорая не проводит лабораторную диагностику. Анализы можно сдать в поликлинике, в частной лаборатории и даже дома.

В частной лаборатории можно заказать набор для самостоятельного забора биоматериала, его стоимость начинается от тысячи рублей (точная цифра зависит от клиники, предоставляющей такие услуги). Существуют и экспресс-тесты, их продают в аптеках, цена – около полутора тысяч рублей, результат можно узнать буквально сразу. Данные, полученные как в частных лабораториях, так и с помощью экспресс-теста, принимают в поликлиниках, и их можно использовать для оформления больничного листа.

– Я купила в аптеке экспресс-тест, он показал у меня положительный результат, с этим тестом я пришла в поликлинику, там у меня уже взяли ПЦР, но сразу же открыли больничный и выдали необходимые для лечения ковида лекарства. Врач сказала, что, как правило, результаты экспресс-теста подтверждаются лабораторией, но ждать – около суток, а лечение надо уже начинать, – поделилась с «ОГ» своим опытом жительница Среднеуральска Дарья Чайкова.

Позиции «омикрона»

Новый штамм коронавируса отличается от предыдущих в первую очередь своим молниеносным распространением. Ежедневно в Свердловской области фиксируются новые рекорды по заболеваемости. К примеру, на 2 февраля заболели более трёх тысяч человек, зарегистрированы 12 случаев смерти от COVID-19. Тогда как в октябре суточная заболеваемость держалась на уровне 550 случаев, а количество умерших от вируса в сутки достигало 48 человек. «Омикрон», отмечают врачи, переносится легче. Исследования американских и японских учёных свидетельствуют, что штамм крайне редко повреждает лёгкие, заболевшие почти не теряют в весе и гораздо реже умирают. Эти заключения приводит в своём аккаунте в Инстаграме губернатор Евгений Куйвашев. «Омикрон» больше похож на привычный нам ОРВИ. При простуде тоже бывают температура, кашель, насморк, слабость, но люди не умирают.

– Я понимаю, что за последние два года мы привыкли бояться коронавируса. Все слышали про случаи, когда практически здоровый человек «сгорал» за пару дней. Но, думаю, что эти времена прошли. Сейчас с ковидом редко попадают в больницы и на аппараты ИВЛ, большинство может спокойно переболеть им дома. Я призываю вас прислушаться к учёным и не переживать. Давайте будем потихоньку успокаиваться, – подчеркнул глава региона.