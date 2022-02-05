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5 февраля 2022, 13:31

В России за сутки выявили 177 282 новых случая COVID-19

коронавирус

Накануне сообщалось о 168 201 новом случае COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирус в России подтвердили у 177 282 человек. Это новый рекорд с начала пандемии. Общее число случаев нарастающим итогом достигло 12 630 047.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписано уже 10 509 688 россиян, в том числе 60 507 — за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 714 жизней. За всё время его жертвами стали 334 753 россиянина.

Накануне сообщалось о 168 201 новом случае COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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В России за сутки выявили 177 282 новых случая COVID-19