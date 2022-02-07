На модернизацию больниц в 2022 году Свердловская область потратит более 3 миллиардов

В 2021 году в больницы региона поставили почти 1,5 тыс. единиц современного медоборудования. Фото: Галина Соловьёва

В 2022 году власти Свердловской области выделят 3,17 миллиарда рублей на закупку современного оборудования для медицинских учреждений региона и капремонт зданий. Областная программа модернизации первичного звена здравоохранения была запущена в 2021 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

В прошлом году на модернизацию объектов здравоохранения было потрачено также более 3 миллиардов рублей. На эти деньги были построены 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и здание общей врачебной практики, отремонтированы 26 зданий медицинских организаций, закуплено 276 автомобилей для амбулаторной службы и отделений скорой медпомощи, а также поставлено почти 1,5 тысячи единиц современного медоборудования.

Одним из медучреждений, которое улучшило свою материальную базу, стала Артёмовская центральная районная больница — она получила почти 80 миллионов рублей.

"Программа модернизации помогает больницам малых городов приблизиться по своим возможностям к областным медицинским центрам. В начале прошлого года в нашу больницу уже пришли стресс-тест-система с велоэргометром, портативный УЗИ-аппарат, термопринтер для рентгеновского кабинета. Всё введено в эксплуатацию и работает", — заявил главврач Артёмовской ЦРБ Андрей Карташов.

Модернизация этой больницы продолжится в 2022 году. На капремонт нескольких зданий из регионального бюджета будет выделено свыше 100 миллионов рублей. Также больница получит ещё один компьютерный томограф, сообщает департамент информполитики Свердловской области.