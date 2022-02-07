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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 февраля 2022, 19:49

На модернизацию больниц в 2022 году Свердловская область потратит более 3 миллиардов

томография

В 2021 году в больницы региона поставили почти 1,5 тыс. единиц современного медоборудования. Фото: Галина Соловьёва

В 2022 году власти Свердловской области выделят 3,17 миллиарда рублей на закупку современного оборудования для медицинских учреждений региона и капремонт зданий. Областная программа модернизации первичного звена здравоохранения была запущена в 2021 году по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

В прошлом году на модернизацию объектов здравоохранения было потрачено также более 3 миллиардов рублей. На эти деньги были построены 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и здание общей врачебной практики, отремонтированы 26 зданий медицинских организаций, закуплено 276 автомобилей для амбулаторной службы и отделений скорой медпомощи, а также поставлено почти 1,5 тысячи единиц современного медоборудования.

Одним из медучреждений, которое улучшило свою материальную базу, стала Артёмовская центральная районная больница — она получила почти 80 миллионов рублей.

"Программа модернизации помогает больницам малых городов приблизиться по своим возможностям к областным медицинским центрам. В начале прошлого года в нашу больницу уже пришли стресс-тест-система с велоэргометром, портативный УЗИ-аппарат, термопринтер для рентгеновского кабинета. Всё введено в эксплуатацию и работает", — заявил главврач Артёмовской ЦРБ Андрей Карташов.

Модернизация этой больницы продолжится в 2022 году. На капремонт нескольких зданий из регионального бюджета будет выделено свыше 100 миллионов рублей. Также больница получит ещё один компьютерный томограф, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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