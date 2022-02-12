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12 февраля 2022, 12:27

Свердловский оперштаб опубликовал график работы пунктов вакцинации в ТЦ на 12–20 февраля

Прививка

Всем желающим привиться от коронавируса необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.  Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжается работа выездных пунктов вакцинации от коронавируса в ТЦ. Региональный оперштаб по борьбе с ковидом обновил график работы прививочных пунктов на 1220 февраля и напомнил, где можно привиться "ЭпиВакКороной".

Всем желающим привиться от коронавируса необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Кроме того, для удобства все необходимые документы можно заполнить заранее по этой ссылке.

Поставить вакцину "ЭпиВакКорона" на сегодняшний день можно только в поликлиниках и больницах Среднего Урала — в выездных прививочных пунктах её нет. При этом в медучреждениях имеется достаточный запас этого препарата.

Публикуем график работы выездных пунктов вакцинации:

Фото: Telegram-канал свердловского оперштаба

Областная газета Свердловской области

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