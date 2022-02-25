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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 февраля 2022, 19:00

В Свердловской области стартует бесплатное тестирование на генетические заболевания

Врач

Тестирование будут проводить за счёт бюджета. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области стартует проект по улучшению качества и продолжительности жизни людей. В регионе начнут бесплатно проводить тестирование на генетические заболевания.

Проект реализуется в рамках поручения губернатора по достижению ключевых показателей нацпроекта "Здравоохранение". В нём принимают участие клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребёнка", Свердловский областной онкологический диспансер, а также Институт медицинских клеточных технологий.

"Разработчики проекта впервые включили в панель исследования более 50 генов, провоцирующих различные заболевания, которые можно предотвратить на раннем этапе, скорректировать тяжёлые последствия и улучшить качество жизни. В списке в том числе спинальная мышечная атрофия (СМА), муковисцидоз, наследственные болезни обмена веществ, злокачественные новообразования", — рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Все обследования будут проводиться бесплатно для жителей Свердловской области. В течение 3 лет планируют провести 6 тысяч тестов.

Областная газета Свердловской области

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