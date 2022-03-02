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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 марта 2022, 08:55

Роспотребнадзор назвал неблагополучные свердловские муниципалитеты по ОРВИ и пневмонии

Девушка в маске лечится на работе

За неделю с 21 по 27 февраля простудились 43 434 свердловчанина. Фото: Галина Соловьёва

В последнюю неделю февраля в Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ и одновременно выросло число предварительных диагнозов "внебольничная пневмония". Роспотребнадзор назвал неблагополучные муниципалитеты.

За неделю с 21 по 27 февраля простудились 43 434 свердловчанина. Это выше уровня эпидпорога на 7,5 % и ниже уровня прошлой недели на 30,1 %. Большинство заразившихся — взрослые. Дети в структуре заболеваемости составляют 35,2 %. В Екатеринбурге зафиксировано 14,9 тысячи случаев ОРВИ. Это ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 20,5 % и ниже уровня прошлой недели на 29,3 %.

Неблагополучными по ОРВИ сейчас являются ГО Первоуральск, Староуткинск, Режевской ГО, МО Город Ирбит, ГО Богданович, Дегтярск, Сухой Лог, Волчанский ГО и ГО Пелым. Там показатели заболеваемости выше среднеобластных в 1,5 раза и более.

Внебольничную пневмонию подхватили 1824 свердловчанина. Это выше уровня прошлой недели на 32,5 %. В Екатеринбурге заболеваемость возросла в 1,6 раза. На столицу Урала приходится 753 случая. Неблагополучными по заболеваемости внебольничными пневмониями признаны ГО Староуткинск, Берёзовский ГО, ГО Рефтинский, Арамильский ГО, ГО Верхняя Тура, Североуральский ГО, Каменск-Уральский, Среднеуральск, Белоярский, Каменский ГО и ГО Первоуральск.

Областная газета Свердловской области

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