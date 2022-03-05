Свердловчан призвали не скупать лекарства

Замглавы Среднего Урала не исключил и временного повышения цен на лекарства. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области есть достаточный запас лекарственных средств. Главное сейчас — не допустить ажиотажного спроса.

Об этом заявил замглавы региона Павел Креков на сегодняшнем брифинге.

"Запасов лекарственных средств более чем достаточно. Мы уже в начале года заключили контракты, произвели закупки, и сегодня склады полностью укомплектованы лекарствами, необходимыми в стационарах", — отметил он, добавив, что и в аптеках лекарств также достаточно.

По словам замгубернатора, никаких санкционных мер относительно препаратов не применяется. Тем более что значительная часть лекарств производится на территории Российской Федерации и бывших республик Советского Союза.

"Самое главное — не допустить ажиотажного спроса. Если свердловчане начнут приобретать в аптеках большое количество препаратов, может возникнуть временный дефицит. Призываю всех не бежать в аптеки: лекарств достаточно, они продолжают поступать. Никаких дефицитов мы не прогнозируем. Они могут быть созданы искусственным путём — через ажиотажный спрос", — сказал Павел Креков.

Замглавы Среднего Урала не исключил и временного повышения цен на лекарства. "Но это не будет тенденцией. Федеральные органы внимательно следят", — заверил он.

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