В России коронавирус подтвердили ещё у 44 989 человек

Накануне сообщалось о 48 154 заболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России выявили у 44 989 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 17 335 186.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 128 629 человек. За сутки скончалось 596 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 3 191 россиянин.

Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуги и по телефонам 122 или 8-800-2000-112.