В России коронавирус подтвердили ещё у 28 709 человек

В Свердловской области выявлено ещё 1 656 заболевших. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России выявили у 28 709 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 17 611 401.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 61 938 человек. За сутки скончались 409 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 2 187 россиян.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 218 тысяч тестов на коронавирус. За весь период — свыше 282,5 миллионов лабораторных исследований.

Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуги и по телефонам 122 или 8 (800) 2000-112.