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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 апреля 2022, 13:39

В Свердловской области коронавирус за сутки подтвердили у 722 человек

  Юлия Пастух
Медсестра и пациентка.

За последние 24 часа в регионе выздоровели более 5 тыс. человек. Фото: Галина Соловьева

За последние сутки в регионе выявили 722 случая заболевания COVID-19. Общее количество заразившихся с начала пандемии составило более 428 тысяч.

Выздоровели за всё время 363,8 тысячи свердловчан, в том числе 5 008 человек – за последние 24 часа. За этот же период был госпитализирован 41 человек

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 10,6 тысячи случаев летального исхода от COVID-19 и 7 случаев – за последние сутки, сообщает федеральный оперштаб.

Отметим, вчера в регионе было выявлено 757 случаев коронавируса.

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