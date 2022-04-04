В Свердловской области коронавирус за сутки подтвердили у 722 человек

За последние 24 часа в регионе выздоровели более 5 тыс. человек. Фото: Галина Соловьева

За последние сутки в регионе выявили 722 случая заболевания COVID-19. Общее количество заразившихся с начала пандемии составило более 428 тысяч.

Выздоровели за всё время 363,8 тысячи свердловчан, в том числе 5 008 человек – за последние 24 часа. За этот же период был госпитализирован 41 человек

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 10,6 тысячи случаев летального исхода от COVID-19 и 7 случаев – за последние сутки, сообщает федеральный оперштаб.

Отметим, вчера в регионе было выявлено 757 случаев коронавируса.