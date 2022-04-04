В России на 20,7% снизилось количество госпитализированных с COVID-19

Более 32 тысяч человек были выписаны из больниц. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа в России госпитализировали 1 571 человек, что на 20,7% меньше по сравнению с 3 апреля.

Выявленных случаев коронавируса в России за сутки 15 291.

32 850 человек были выписаны из медучреждений, что на 8% меньше по сравнению с прошлыми сутками. 287 заражённых скончались, передаёт оперштаб.

Суммарное количество зарегистрированных случаев заболевания с начала пандемии составляет 17 912 157.