В России на 20,7% снизилось количество госпитализированных с COVID-19

За последние 24 часа в России госпитализировали 1 571 человек, что на 20,7% меньше по сравнению с 3 апреля.
Выявленных случаев коронавируса в России за сутки 15 291.
32 850 человек были выписаны из медучреждений, что на 8% меньше по сравнению с прошлыми сутками. 287 заражённых скончались, передаёт оперштаб.
Суммарное количество зарегистрированных случаев заболевания с начала пандемии составляет 17 912 157.
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Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией