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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 апреля 2022, 14:03

В России на 20,7% снизилось количество госпитализированных с COVID-19

  Юлия Пастух
Люди заполняют документы.

Более 32 тысяч человек были выписаны из больниц. Фото: Галина Соловьёва

За последние 24 часа в России госпитализировали 1 571 человек, что на 20,7% меньше по сравнению с 3 апреля.

Выявленных случаев коронавируса в России за сутки 15 291. 

32 850 человек были выписаны из медучреждений, что на 8% меньше по сравнению с прошлыми сутками. 287 заражённых скончались, передаёт оперштаб.

Суммарное количество зарегистрированных случаев заболевания с начала пандемии составляет 17 912 157.

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