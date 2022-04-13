В Свердловской области выявили 629 случаев коронавируса за сутки

Сутками ранее стало известно о 643 новых случаях COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 629 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 434 227.

Выздоровели за всё время 413 848 свердловчан, в том числе 2 502 — за последние сутки. Госпитализирован ещё 91 человек.

С начала пандемии скончались 10 653 гражданина с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 7 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 643 новых случаях COVID-19.