В Свердловской области выявили 629 случаев коронавируса за сутки

Ещё 629 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 434 227.
Выздоровели за всё время 413 848 свердловчан, в том числе 2 502 — за последние сутки. Госпитализирован ещё 91 человек.
С начала пандемии скончались 10 653 гражданина с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 7 летальных исходов, сообщает федеральный оперштаб.
Сутками ранее стало известно о 643 новых случаях COVID-19.
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