Коронавирус подтвердили ещё у 11 432 россиян

За последние сутки коронавирус в России выявили у 11 432 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 18 053 359.
Выздоровели и выписались из больниц ещё 19 523 человека. За сутки скончался 261 ковид-пациент. Госпитализированы за последние 24 часа 2 867 россиян.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 287,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 280 тысяч тестов на коронавирус.
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