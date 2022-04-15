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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 апреля 2022, 13:19

Коронавирус подтвердили ещё у 11 432 россиян

коронавирус

За последние сутки проведено 280 тысяч тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки коронавирус в России выявили у 11 432 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 18 053 359.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 19 523 человека. За сутки скончался 261 ковид-пациент. Госпитализированы за последние 24 часа 2 867 россиян.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 287,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 280 тысяч тестов на коронавирус.

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Областная газета Свердловской области

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