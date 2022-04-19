Коронавирус выявили ещё у 8 640 россиян

На сегодняшний день проведено свыше 288,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Фото: Павел Ворожцов

За последние сутки коронавирус в России выявили у 8 640 человек. Суммарное количество подтверждённых случаев заболевания с начала пандемии достигло 18 092 791.

Выздоровели и выписались из больниц ещё 16 763 человека. За сутки скончалось 235 ковид-пациентов. Госпитализированы за последние 24 часа 3 462 россиянина.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 288,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 118 тысяч тестов на коронавирус.