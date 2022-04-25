В Свердловской области подтверждён ещё 301 пациент с коронавирусом

Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки 295 человек. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале за прошедшие 24 часа был выявлен 301 новый пациент, заражённый коронавирусом. Госпитализировано с болезнью всего 10 человек.

Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки 295 человек, а суммарное число случаев выздоровления на сегодняшний день составляет 424 143. При этом на лечении остаются 3 883 свердловчанина.

Кроме того, оперштаб по борьбе с коронавирусом докладывает о смерти ещё 3 жителей региона. За всё время пандемии опасная болезнь унесла жизни 10 703 свердловчан.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в Свердловской области составляет 438 729.

Напомним, сутками ранее в регионе было выявлено 305 новых пациентов с ковидом.