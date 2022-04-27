На Среднем Урале выявили 255 случаев COVID-19 за сутки

Сутками ранее стало известно о 247 новых случаях COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 250 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 439 226.

Выздоровело за всё время 424 659 свердловчан, в том числе 255 — за последние сутки. Госпитализировано ещё 70 человек.

С начала пандемии скончались 10 707 граждан с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксирован 1 летальный исход, сообщает федеральный оперштаб.

Сутками ранее стало известно о 247 новых случаях COVID-19.