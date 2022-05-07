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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 мая 2022, 13:41

На Среднем Урале коронавирусом заболел еще 121 человек

люди в масках

В сумме на Среднем Урале зарегистрировано 441 086 случаев заболевания ковидом. Фото: Галина Соловьева

За минувшие 24 часа в Свердловской области лабораторно подтвержден 121 новый случай коронавируса. Госпитализированы с ковидом 79 человек.

В сумме на Среднем Урале зарегистрировано 441 086 случаев заболевания ковидом, из них 426 729 завершились выздоровлением. 155 пациентов вылечились от болезни за последние сутки. На лечении остается 3 630 человек.

При этом умер от коронавируса еще один житель Среднего Урала. В сумме болезнь унесла жизни 10 727 свердловчан.

Напомним, что днем ранее в Свердловской области было подтверждено 128 случаев коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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