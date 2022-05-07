На Среднем Урале коронавирусом заболел еще 121 человек

За минувшие 24 часа в Свердловской области лабораторно подтвержден 121 новый случай коронавируса. Госпитализированы с ковидом 79 человек.
В сумме на Среднем Урале зарегистрировано 441 086 случаев заболевания ковидом, из них 426 729 завершились выздоровлением. 155 пациентов вылечились от болезни за последние сутки. На лечении остается 3 630 человек.
При этом умер от коронавируса еще один житель Среднего Урала. В сумме болезнь унесла жизни 10 727 свердловчан.
Напомним, что днем ранее в Свердловской области было подтверждено 128 случаев коронавируса.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале