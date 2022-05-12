Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
12 мая 2022, 09:17

Более 4,5 тысяч свердловчан стали жертвами клещей

клещ

Санврачи напоминают, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. Фото:

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировано 4 597 пострадавших от присасывания клещей (из них 1 065 детей). Данный показатель в 2,1 раза ниже аналогичного периода прошлого года.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, клещи нападали на жителей 60 свердловских муниципалитетов. Наибольшее количество пострадавших отмечается в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском и Талицком городских округах, ГО Староуткинск, МО Каменске-Уральском, Алапаевском районе, Ирбитском МО.

В Екатеринбурге зарегистрировано 1 978 пострадавших от клещей. В том числе 326 детей.

В медорганизации области с предварительными диагнозами:

  • "клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано 5 человек, из которых 3 ребенка;
  • "клещевой иксодовый боррелиоз" — 11 человек, из них 7 детей.

В 2022 году на Среднем Урале запланировано проведение акарицидных обработок на территории 10 100 га. По данным на 11 мая, всего обработано 3 224,8 га (32% от площадей, подлежащих обработке).

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.05.2022, 11:13 / Общество
В свердловских исправительных колониях разрешили свидания с заключенными
12.05.2022, 11:03 / Общество
Евгений Куйвашев поручил усилить контроль пожароопасной обстановки в регионе
12.05.2022, 10:15 / Общество
Глава Екатеринбурга анонсировал создание девятого района города
12.05.2022, 10:06 / Общество
С 1 июня в России повысят пенсии уволившимся в феврале 2022 года
12.05.2022, 09:17 / Общество
Более 4,5 тысяч свердловчан стали жертвами клещей