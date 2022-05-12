Более 4,5 тысяч свердловчан стали жертвами клещей

Санврачи напоминают, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. Фото:

В Свердловской области с начала сезона зарегистрировано 4 597 пострадавших от присасывания клещей (из них 1 065 детей). Данный показатель в 2,1 раза ниже аналогичного периода прошлого года.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, клещи нападали на жителей 60 свердловских муниципалитетов. Наибольшее количество пострадавших отмечается в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Пышминском и Талицком городских округах, ГО Староуткинск, МО Каменске-Уральском, Алапаевском районе, Ирбитском МО.

В Екатеринбурге зарегистрировано 1 978 пострадавших от клещей. В том числе 326 детей.

В медорганизации области с предварительными диагнозами:

"клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано 5 человек, из которых 3 ребенка;

"клещевой иксодовый боррелиоз" — 11 человек, из них 7 детей.

В 2022 году на Среднем Урале запланировано проведение акарицидных обработок на территории 10 100 га. По данным на 11 мая, всего обработано 3 224,8 га (32% от площадей, подлежащих обработке).