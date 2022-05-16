Свердловские врачи спасли мужчину, у которого случился инфаркт во время утренней разминки

В операционную пациента доставили на вертолете. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В автомобиле скорой помощи пациенту ввели препарат, растворяющий тромбы в кровеносных сосудах. По приезду в больницу его подняли в реанимацию.

Однако вскоре потребовалось экстренное коронарное вмешательство, поэтому было принято решение о перевозке мужчины вертолетом в межмуниципальный медицинский центр на базе Ирбитской горбольницы, где оказывают высокотехнологичную помощь таким больным.

Уже через несколько минут пациент был в ангиографической операционной, где ему установили стент в правую коронарную артерию. После операции состояние пациента сразу стабилизировалось. Еще в течение суток мужчина находился в реанимации в достаточно тяжелом, но стабильном состоянии, затем был переведен в палату интенсивной терапии и вскоре — в общепрофильную.

Стоит отметить, 68-летний мужчина вел активный образ жизни: зимой катался на лыжах, летом бегал. Сейчас, в силу возраста, больше занимается ходьбой по лесу неподалеку от своего дома. Когда в лесной зоне оборудовали спортивный комплекс с тренажерной площадкой, стал ходить туда для тренировок.