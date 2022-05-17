В Свердловской области выявили 155 новых случаев коронавируса

За все время пандемии на Среднем Урале было выявлено 442 479 заболевших. Фото: Галина Соловьева

За минувшие 24 часа на Среднем Урале подтвердили 155 случаев заболевания коронавирусом, 104 человека были госпитализированы. По всей стране было зарегистрировано 4 122 новых пациента с ковидом.

В Свердловской области от коронавируса вылечились еще 162 человека, всего в регионе зарегистрировано 428 422 случая выздоровления. При этом за все время пандемии на Среднем Урале было выявлено 442 479 заболевших.

За прошедший день умерших от коронавируса пациентов зарегистрировано не было. Однако за последние два года болезнь унесла жизни 10 737 свердловчан.

В Москве за последние сутки выявили 212 новых заболевших, в Санкт-Петербурге — 326, а в Московской области — 65.

В сумме по стране было зарегистрировано 18 268 958 случаев заболевания ковидом, из них 17 658 542 закончились выздоровлением. За последние сутки победить инфекцию смогли 5 984 россиянина.

Напомним, днем ранее в Свердловской области было подтверждено 159 случаев коронавируса.