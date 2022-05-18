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18 мая 2022, 17:11

В Свердловской области выявили еще 161 случай коронавируса

коронавирус

Сутками ранее стало известно о 155 заболевших COVID-19 свердловчанах. Фото: Галина Соловьева

161 новый случай ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 442 640.

Выздоровело за все время 428 616 свердловчан, в том числе 194 — за последние сутки. Госпитализировано еще 60 человек.

С начала пандемии скончались 10 738 граждан с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа зафиксирован 1 летальный исход, сообщает федеральный оперштаб.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 4 732 гражданам.

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