В Свердловской области выявили еще 161 случай коронавируса

Сутками ранее стало известно о 155 заболевших COVID-19 свердловчанах. Фото: Галина Соловьева

161 новый случай ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 с начала пандемии достигло 442 640.

Выздоровело за все время 428 616 свердловчан, в том числе 194 — за последние сутки. Госпитализировано еще 60 человек.

С начала пандемии скончались 10 738 граждан с подтвержденным диагнозом. За последние 24 часа зафиксирован 1 летальный исход, сообщает федеральный оперштаб.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 4 732 гражданам.