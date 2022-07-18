Жареное солнце

На этой неделе жара отступит, уверяют синоптики. Фото: Алексей Кунилов

Солнце, такое ожидаемое на Среднем Урале, нередко становится причиной осложнения многих хронических недугов. Особенно это касается сердечно-сосудистых заболеваний, риск обострения которых увеличивается в 20 раз. Солнечные лучи могут спровоцировать и тепловой удар, от которого за полторы недели 30-градусного пекла пострадали десятки екатеринбуржцев. Как обезопасить себя в жару и кто в этот период находится в группе риска, в материале «ОГ».

Нагрузка на сердце

Больше всего жаркая погода влияет на самочувствие людей с повышенной метеочувствительностью, расстройствами вегетативной нервной системы, нестабильным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

– На лето приходится пик сердечно-сосудистых заболеваний. На протяжении нескольких лет метеорологи фиксируют средние температуры выше климатических норм. А ведь чем дольше жара сохраняется, тем больше увеличиваются риски. Из года в год мы видим, что вместе с ней растет количество госпитализаций и обращений в наше приемное отделение с острыми состояниями: инфарктами и инсультами. Статистика говорит, что риск смерти от сосудистых заболеваний увеличивается примерно в 5–15 раз, а риск их обострений – в 20 раз, – рассказала заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы», врач-кардиолог Елена Гричук.

Жара вносит изменения в функционирование организма: заставляет работать сердечно-сосудистую систему более активно, влияет на артериальное давление (расширяются сосуды, которые его снижают либо повышают). Изменяется и интенсивность работы легких и почек, а потоотделение увеличивается в четыре-пять раз. Эти факторы способствуют получению солнечного удара, организм человека перегревается.

За 18 дней июля от теплового удара пострадали 28 человек, шесть из них дети, сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса. За аналогичный период прошлого года таких вызовов было только 11.

– Нельзя недооценивать подобные ситуации, ведь из-за потоотделения мы получаем обезвоживание организма, которое ведет к сгущению крови и повышению риска возникновения тромбов внутри сосудов. Происходит закупоривание сосудов, а это прямой путь к инфаркту либо инсульту, – добавила Елена Гричук.

– В жару особенно внимательными к своему самочувствию должны быть гипертоники, беременные женщины, люди, которые переносили инфаркты и инсульты. Также в группе риска находятся новорожденные, пожилые люди, которые могут иметь скрытые формы заболеваний сердца и сосудов, те, кто имеет избыточный вес и страдает сахарным диабетом, – отметила врач кардиолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Жанна Максимова.

Может, искупаться?

Многие свердловчане, чтобы спастись от жары, едут к водоемам. Однако это небезопасно, говорят санитарные врачи.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в текущем сезоне не выдало ни одного заключения о санитарной безопасности водоемов. Дело в том, что никто из собственников (арендаторов) зон рекреаций за подобными разрешениями в ведомство не обращался. Однако в Роспотребнадзоре проверяют качество воды в прудах и озерах и без заявок. Исследования проводятся на 84 водоемах, в 113 контрольных точках.

– По состоянию на 14 июля 2022 года, отобрана и исследована 191 проба воды на санитарно-химические, 857 проб на микробиологические и 172 пробы на паразитологические показатели. По результатам лабораторных исследований установлено, что 116 (60,7 процента) отобранных проб по санитарно-химическим показателям, 47 (5,5 процента) проб по микробиологическим показателям, 9 (5,2 процента) проб по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил. Безопасных для купания водоемов в регионе не было и нет,- заключила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева.

На этой неделе, к слову, уральцы смогут вздохнуть свободнее. Жара отступит, температура воздуха вернется к своей климатической норме. По словам синоптиков, столбики термометра остановятся у отметки +25 градусов, повсеместно пройдут дожди.

Симптомы теплового удара Покраснение кожи лица, пульсирующая головная боль, головокружение, шум в ушах, повышенная температура тела, учащенное сердцебиение и одышка, выраженная слабость, нарушения координации, тошнота, рвота, сильная жажда, судороги конечностей, потемнение в глазах, возможна потеря сознания.

Как оказать первую помощь 1. Как можно скорее поместить пострадавшего в тень, в прохладное помещение, обеспечить доступ воздуха, включить кондиционер. 2. Расстегнуть сковывающую одежду (галстук, пояс/ремень, бюстгальтер и т. п.). 3. Уложить пострадавшего на спину и подложить под ноги валик, чтобы обеспечить приток крови к головному мозгу. 4. Накрыть пострадавшего влажной тканью. 5. Для дополнительного охлаждения – на область паха и под шею положить обернутые в ткань холодные компрессы (пакеты со льдом). 6. Если пострадавший в сознании – поить прохладной водой без газа. Это необходимо для восполнения потерянной с потом жидкости и солей. 7. Если состояние пострадавшего не улучшается на фоне перечисленных мероприятий – срочно вызвать скорую помощь.

Меры профилактики в жаркий период Сократить пребывание на открытом солнце, особенно в период максимальной солнечной активности (с 11:00 до 17:00) Свести к минимуму физическую нагрузку Носить свободную светлую одежду из натуральных тканей, не забывать про головной убор и очки Пить больше воды (лучше комнатной температуры) Употреблять больше овощей и фруктов Есть часто, но небольшими порциями. Жирную, жареную, печеную пищу из рациона исключить.

Справка «ОГ» Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – группа болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят ишемическая болезнь сердца, заболевания сосудов головного мозга, ревматическая болезнь сердца и другие патологии. ССЗ – серьезная проблема здравоохранения во всем мире по причине широкой распространенности и высокого уровня смертности. В России заболеваемость ССЗ составляет более 19 процентов в структуре всех болезней и является причиной половины всех смертей. Эксперты Всемирной организации здравоохранения прогнозируют дальнейший рост заболеваемости и смертности от ССЗ.