Свердловские врачи внедрили инновационные методы контроля сахарного диабета у детей

После установки датчика пациент подключается к медицинскому аккаунту облачной платформы LibreView. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Эндокринологи Областной детской клинической больницы используют инновационные методы для контроля сахарного диабета у детей.

Детей при госпитализации обеспечивают датчиками для непрерывного мониторинга уровня глюкозы (НМГ) и учат ими пользоваться.

После установки датчика ребенка подключают к медицинскому аккаунту облачной платформы LibreView, и данные о динамике уровня глюкозы автоматически передаются на сигнальную панель Областного центра детской эндокринологии (ОЦДЭ). Система позволяет врачам дистанционно контролировать таких пациентов уже и после выписки, передает департамент информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Так, координатор центра каждую неделю выгружает данные по пациентам в файл с последовательным анализом установленных "сигнальных" параметров. Если ребенок более 10% времени в течение последних двух недель находится в "опасном" диапазоне, его законным представителям предлагают очную или телемедицинскую консультацию врача.

"При неадекватном проведении самоконтроля гликемии и коррекции инсулинотерапии значительно повышен риск развития острых осложнений диабета. Разработанная модель дистанционного медицинского контроля уникальна для России и базируется на основных современных принципах оказания специализированной медицинской помощи с использованием цифровых медицинских технологий последнего поколения", — рассказал профессор, главный внештатный детский специалист-эндокринолог минздрава России по УрФО Алексей Кияев.

Отметим, ежегодно в отделение эндокринологии ОДКБ госпитализируют более 200 детей с сахарным диабетом 1 типа.

По данным государственного онлайн-регистра "Сахарный диабет", на 1 июля в регионе состоит на учете в ОЦДЭ 1 748 детей до 18-летнего возраста с сахарным диабетом 1 типа, из них 1058 — обеспечены датчиками НМГ из средств областного бюджета, а 95% из них подключены к системе дистанционного медицинского контроля.