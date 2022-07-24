За сутки в Свердловской области выявили 152 случая COVID-19

256 человек за 24 часа выздоровели. Фото: Алексей Кунилов

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 152 человек подтвердили коронавирус.

256 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки двух зараженных COVID-19. За прошедшие 24 часа 1 свердловчанин скончался от коронавируса.

В целом по России за сутки зарегистрировали 7 523 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 156 случаев коронавируса.