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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 июля 2022, 16:15

За сутки в Свердловской области выявили 150 случаев COVID-19

  Юлия Пастух
Тест на ковид

170 человек за 24 часа выздоровели. Фото: Алексей Кунилов

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 150 человек подтвердили коронавирус.

170 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки одного зараженного COVID-19. За прошедшие 24 часа 1 свердловчанин скончался от коронавируса.

В целом по России за сутки зарегистрировали 6 571 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 152 случая коронавируса.

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