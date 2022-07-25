За сутки в Свердловской области выявили 150 случаев COVID-19

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 150 человек подтвердили коронавирус.
170 человек за указанный период выздоровели. Госпитализировали за последние сутки одного зараженного COVID-19. За прошедшие 24 часа 1 свердловчанин скончался от коронавируса.
В целом по России за сутки зарегистрировали 6 571 новых случаев COVID-19.
Напомним, вчера в Свердловской области зафиксировали 152 случая коронавируса.
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