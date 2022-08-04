В России выявили еще 17 126 случаев ковида, а на Среднем Урале — 179

За все время в России диагноз постравили 18 653 867 раз. Фото: Галина Соловьева

Еще 179 случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 452 308.

Выздоровело за все время 439 090 свердловчан, в том числе 101 — за последние сутки. Госпитализировано еще 30 человек. С начала пандемии скончался 10 781 гражданин с подтвержденным диагнозом (+2 летальных исхода за последние 24 часа).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 17 126 гражданам. За все время — 18 653 867 случаев, сообщает федеральный оперштаб.