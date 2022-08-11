Число заболевших ковидом свердловчан перевалило за 454 тысячи

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 25 815 гражданам. Фото: Галина Соловьева

457 новых случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 454 444.

Выздоровел за все время 440 051 свердловчанин, в том числе 169 — за последние сутки. Госпитализировано еще 43 человека. С начала пандемии скончалось 10 789 граждан с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 25 815 гражданам. За все время — 18 796 472 случая, сообщает федеральный оперштаб.