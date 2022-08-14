Коронавирус подтвердили еще у 544 свердловчан

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 28 982 гражданам. Из них на Среднем Урале — 544. Фото: Галина Соловьева

544 новых случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 456 012.

Выздоровело за все время 440 729 свердловчан, в том числе 247 — за последние сутки. Госпитализирован еще 1 человек. С начала пандемии скончалось 10 792 пациента с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 28 982 гражданам. За все время зарегистрировали 18 881 958 случаев, сообщает федеральный оперштаб.