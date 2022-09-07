В России выявили еще 47 958 случаев ковида, а на Среднем Урале — 1 421

В России госпитализировали еще 4 086 граждан. Фото: Павел Ворожцов

1 421 новый случай ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 481 044.

Выздоровело за все время 455 479 свердловчан, в том числе 1 388 — за последние сутки. Госпитализировали еще 137 человек. С начала пандемии скончалось 10 805 пациентов с подтвержденным диагнозом (+1 за последние 24 часа).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 47 958 гражданам. За все время зарегистрировали 47 958 случаев, сообщает федеральный оперштаб.