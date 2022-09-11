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11 сентября 2022, 13:05

Коронавирус выявили еще у 1 662 свердловчан

коронавирус

В России из больниц за сутки выписали 37 288 человек. Фото: Галина Соловьева

1 662 новых случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 487 521.

Выздоровело за все время 463 147 свердловчан, в том числе 1 934 — за последние сутки. Госпитализировали еще 33 человека. С начала пандемии скончалось 10 809 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 52 829 гражданам. За все время зарегистрировали 20 066 610 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

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Областная газета Свердловской области

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