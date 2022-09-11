В больницы Каменска-Уральского пришли на работу 52 молодых специалиста

Основная часть сотрудников планирует остаться трудиться в местных больницах в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На работу во взрослую и детскую городские больницы Каменска-Уральского, а также на станцию скорой медицинской помощи устроились 52 молодых медработника. Среди них есть как узкие специалисты, так и участковые врачи, фельдшеры и медсестры.

"Мы очень ждали этой встречи и с большой радостью принимаем вас в наши ряды. Уверен, что вы осознанно сделали свой выбор и понимаете всю важность и ценность профессии медицинского работника. Я, в свою очередь, на начальном этапе готов помогать вам в любых ваших вопросах", — обратился к новым сотрудникам главврач городской больницы Каменска-Уральского Роберт Соловьев.

Как пояснили в департаменте информполитики Свердловской области, к работе приступили 6 врачей-ординаторов и 6 врачей-терапевтов, 19 фельдшеров, 16 медсестер и 5 медбратьев. Основная часть сотрудников планирует остаться трудиться в местных больницах в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

"Я проходила обучение в медуниверситете по целевому направлению от городской больницы Каменска-Уральского и вернулась в родной город, чтобы помогать людям, спасать их жизнь и здоровье. Я уже приступила к работе в Центре амбулаторной онкологической помощи. Пациентов много, но я справлюсь", — рассказала врач-онколог Дарья Козлова.

В 2023 году медучреждения Каменска-Уральского пополнят по целевому набору еще не менее 20 врачей и 15 сотрудников среднего медперсонала.