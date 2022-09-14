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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 сентября 2022, 13:28

В Свердловской области за сутки коронавирусом заразились 1 418 человек

  Валерия Белякова
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В Свердловской области за сутки не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале за сутки коронавирус выявили у 1 418 человек. В стационары больниц направлены 145 пациентов.

Федеральный оперативный штаб обновил статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионах России за прошедшие 24 часа. Согласно новым данным, за сутки в Свердловской области не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19. Выздоровели 1 470 жителей региона.

В России общее число новых случаев коронавируса составило 51 735. Госпитализированы 4 481 граждан.

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Областная газета Свердловской области

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