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17 сентября 2022, 11:50

Свердловские медучреждения подключили к "Единой цифровой платформе"

врач

Проект позволит вывести качество медицины в Свердловской области на новый уровень. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Минздрав Свердловской области совместно с региональным минцифры запустили "Единую цифровую платформу" в медицинских учреждениях. Система позволит больницам перейти на цифровые медкарты, справки и выписки, отказавшись от бумажных, а также предоставит специалистам доступ к важной информации о пациентах.

Компания "Ростелеком" выступит техническим оператором системы. По словам директора екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Ивана Пичугина, "Единая цифровая платформа” интегрирована с централизованной лабораторной системой Свердловской области и центральным архивом медицинских изображений, что позволит оптимизировать работу сервиса в сфере здравоохранения.

"Врачи получают доступ к необходимым документам, например, к истории болезни, даже если человек переезжал и менял поликлинику или больницу. Пациентам не придется лишний раз ходить за медицинскими справками и выписками, все их можно будет запросить удаленно с помощью цифровых сервисов, не нужно будет разбирать сложный врачебный почерк и переживать, что карта может потеряться", — рассказал глава свердловского минцифры Михаил Пономарьков.

Масштабный проект развития цифрового контура здравоохранения позволит вывести медицину в Свердловской области на новый уровень, отметили в региональном департаменте информполитики.

В состав "Единой цифровой платформы" войдут многие региональные реестры, включая базы медицинских документов о рождении и перечень сведений о результатах медицинских освидетельствований на право владения оружием.

Напомним, что губернатор Евгений Куйвашев поручил внедрять цифровые технологии во все сферы жизни уральцев, так как цифровизация — это один из важнейших факторов конкурентоспособности и повышения качества жизни. В связи с этим на полях промышленной выставки ИННОПРОМ-2022 было подписано соглашение по апробации сервиса оформления электронных рецептов.

Областная газета Свердловской области

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