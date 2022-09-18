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18 сентября 2022, 14:03

На Среднем Урале за сутки выявили 1 655 случаев заражения коронавирусом

коронавирус

В России из больниц за сутки выписали 42 198 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 1 655 новых случаев ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 498 112.

Выздоровело за все время 472 409 свердловчан, в том числе 951 — за последние сутки. Госпитализировали еще 53 человек. С начала пандемии скончалось 10 812 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 56 751 гражданину. За все время зарегистрировали 20 439 095 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

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