На Среднем Урале за сутки выявили 1 655 случаев заражения коронавирусом

В России из больниц за сутки выписали 42 198 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 1 655 новых случаев ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 498 112.

Выздоровело за все время 472 409 свердловчан, в том числе 951 — за последние сутки. Госпитализировали еще 53 человек. С начала пандемии скончалось 10 812 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 56 751 гражданину. За все время зарегистрировали 20 439 095 случаев, сообщает федеральный оперштаб.